(Di venerdì 17 giugno 2022) La media dei sondaggi di YooTrend vede sempre in alto FdI della meloni e Pd di letta, in calo gli altri partiti L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Ultimisondaggi politici: al top FdI e Pd, calano ancora Lega e M5S, ma dopo le elezioni non è una sorpresa

La media dei sondaggi di YooTrend vede sempre in alto FdI della meloni e Pd di letta, in calo gli altri partiti ...SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Gli italiani sono divisi sull’operato del governo Draghi riguardo alla guerra in Ucraina: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Ips ...