Ultime Notizie – Letta vs Meloni, i due leader duellano sui social (Di venerdì 17 giugno 2022) Da Sandra e Raimondo a ‘La guerra dei Roses’. Giorgia Meloni e Enrico Letta continuano a dirsene (e darsene) di tutti i colori. Questo volta, i due leader hanno duellato via social, su Twitter e Facebook. A provocare scintille tra i due è ancora il comizio della presidente di FdI in Spagna per Vox, che sembra aver rotto quel rapporto di stima reciproca che aveva spinto la stessa Meloni a parlare di lei e di Letta come i “Sandra e Raimondo della politica italiana”. L’ultimo battibecco tra i due è iniziato con un post della Meloni. “Grazie Enrico, è un bene che gli italiani siano informati sui vostri piani per il futuro della Nazione”, scrive la leader di FdI postando una sorta di manifesto elettorale con alcune affermato del segretario del Pd tra cui ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 17 giugno 2022) Da Sandra e Raimondo a ‘La guerra dei Roses’. Giorgiae Enricocontinuano a dirsene (e darsene) di tutti i colori. Questo volta, i duehanno duellato via, su Twitter e Facebook. A provocare scintille tra i due è ancora il comizio della presidente di FdI in Spagna per Vox, che sembra aver rotto quel rapporto di stima reciproca che aveva spinto la stessaa parlare di lei e dicome i “Sandra e Raimondo della politica italiana”. L’ultimo battibecco tra i due è iniziato con un post della. “Grazie Enrico, è un bene che gli italiani siano informati sui vostri piani per il futuro della Nazione”, scrive ladi FdI postando una sorta di manifesto elettorale con alcune affermato del segretario del Pd tra cui ...

