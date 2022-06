Poste Italiane down in tutta Italia. Pagamenti pos e prelievi bloccati, problemi a sito e app (Di venerdì 17 giugno 2022) Poste Italiane down in Italia. Come rilevato dal sito downdetector.it e dalle sempre maggiori segnalazioni degli utenti sui social, si stanno manifestando difficoltà nell’accesso e utilizzo delle app, nell’apertura del sito web (se si apre è impossibile accedere ai movimenti del proprio conto corrente) e nel login al proprio account personale. Non solo, in molti stanno segnalando anche problemi con i Pagamenti e i prelievi agli sportelli bancomat. Numerose sono le segnalazioni su Twitter -dalla tarda mattinata di venerdì 17 giugno 2022 – degli utenti che hanno segnalato che non era possibile fare prelievi ai bancomat e nemmeno pagare con la carta nei negozi perché i pos non ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022)in. Come rilevato daldetector.it e dalle sempre maggiori segnalazioni degli utenti sui social, si stanno manifestando difficoltà nell’accesso e utilizzo delle app, nell’apertura delweb (se si apre è impossibile accedere ai movimenti del proprio conto corrente) e nel login al proprio account personale. Non solo, in molti stanno segnalando anchecon ie iagli sportelli bancomat. Numerose sono le segnalazioni su Twitter -dalla tarda mattinata di venerdì 17 giugno 2022 – degli utenti che hanno segnalato che non era possibile fareai bancomat e nemmeno pagare con la carta nei negozi perché i pos non ...

AlessandroLod18 : RT @PeppeBille: Poste italiane down, bloccati tutti i servizi Impossibile prelevare agli sportelli, pagare con le carte, effettuare ogni ti… - ZerounoTv : Poste Italiane down: impossibile accedere ai conti da app e sito ed effettuare pagamenti - tiz2060 : @dottorbarbieri Cosa succede a Poste Italiane? - Lollowitz : RT @HDblog: Poste Italiane down in tutta Italia: cosa succede - pottervato : Poste italiane di merda dovete fallire -