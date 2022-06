Nuoto, programma batterie e finali 18 giugno: orari, calendario, italiani in gara, tv, streaming (Di venerdì 17 giugno 2022) Scatteranno domani, sabato 18 giugno, i Mondiali 2022 di Nuoto in corsia, in programma fino a sabato 25 giugno a Budapest, in Ungheria. Le batterie si disputeranno dalle 9.00 alle 12.15, mentre semifinali e finali andranno in scena dalle 18.00 alle 20.20. La Cerimonia d’apertura si terrà alle 17.00. Le batterie saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed in diretta streaming su RaiPlay, mentre semifinali e finali saranno fruibili in diretta tv su Rai2 ed in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le gare. programma MONDIALI Nuoto Sabato 18 giugno 09.00-12.15 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Scatteranno domani, sabato 18, i Mondiali 2022 diin corsia, infino a sabato 25a Budapest, in Ungheria. Lesi disputeranno dalle 9.00 alle 12.15, mentre semiandranno in scena dalle 18.00 alle 20.20. La Cerimonia d’apertura si terrà alle 17.00. Lesaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed in direttasu RaiPlay, mentre semisaranno fruibili in diretta tv su Rai2 ed in direttasu RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le gare.MONDIALISabato 1809.00-12.15 ...

