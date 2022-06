Napoli | Anguissa si sente tradito Picconate al vento di De Laurentiis

(Di venerdì 17 giugno 2022) Franksidal, Deha diffuso soloal. Il casoè solo l’ultimo in ordine di tempo, dopo quelli di Insigne, Mertens, Koulibaly, Ospina e Fabian Ruiz e Politano. In settimana il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni aveva preannunciato che sarebbe scoppiato il caso. Alla base del contendere c’è una questione di carattere economico. C’è una somma alla quale il giocatore e il suo agente hanno rinunciato all’epoca del prestito. Desi impegnò sulla parola per un futuro riconoscimento. Ilsembra divertirsi a sistemare davanti a sé gli spigoli contro i quali andare a sbattere. Nell’estate del ritorno in ...

... prima scrivendolo sul suo giornale e poi parlandone a Radio Marte, aveva parlato di un possibile caso -, ennesima probabile turbativa di un'estate infuocata per iltra rinnovi ...Altri malcontenti in casa. Il centrocampistasarebbe infatti irritato con la società per un bonus non ancora riconosciuto È l'estate dei malcontenti e dei mal di pancia in casa. Questa tocca a Frank ...Frank Anguissa si sente tradito dal Napoli, De Laurentiis ha diffuso solo picconate al vento. altro caso delicato in casa Napoli.Secondo quanto ricostruito dal "Corriere dello Sport", Anguissa rischia la rottura col Napoli. Da poche settimane è arrivata la firma fino al 2025, ma alla base dei malumori del giocatore si sarebbe u ...