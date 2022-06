Montepulciano | la battaglia dei cittadini nella culla del vino | “Polveri e rumori dall’azienda di gomma Ma Arpat e Regione non rispondono”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 giugno 2022) Un esposto in Procura, un’interrogazione parlamentare, anni di battaglie per avere maggiore trasparenza. A, in provincia di Siena, nel cuore verde della Toscana, tra le campagne che hanno dato fama mondiale ai prodotti di questa(a partire dal), si consuma un braccio di ferro tra un comitato die un’azienda che proprio lì, nel paese patria delNobile, lavora recuperando gomme e pneumatici fuori uso, la MicroEnergia. L’impianto si trova vicino ad abitazioni e terreni e da qui nasce la paura del gruppo di residenti sulle possibili conseguenze ambientali, sulle quali sono stati chiesti più volte accertamenti che però al momento non hanno dato risposta certa. I principali problemi segnalati dal comitatoTerra ...