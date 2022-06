Matt Hardy: “Jeff è distrutto, odia se stesso in questo momento” (Di venerdì 17 giugno 2022) In condizioni normali staremmo parlando ed esaltando le gesta dei fratelli Hardy in AEW ma purtoppo abbiamo ancora tutti noi stampate nella mente le immagini dell’arresto del minore dei fratelli che hanno cambiato la storia della disciplina. Sono state ore burrascose per Jeff che è stato per l’ennesima volta vittima di un arresto per guida in stato di ebrezza. Inutile dire che sono stati cancellati tutti i piani per lo stesso per quanto concerne il mondo del wrestling ma questo è purtroppo solo il male minore. In questo momento Jeff è praticamente distrutto ed a raccontare tutti i dettagli e aggiornamenti è stato come spesso accade recentemente lo stesso fratello Matt. “odia se ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 17 giugno 2022) In condizioni normali staremmo parlando ed esaltando le gesta dei fratelliin AEW ma purtoppo abbiamo ancora tutti noi stampate nella mente le immagini dell’arresto del minore dei fratelli che hanno cambiato la storia della disciplina. Sono state ore burrascose perche è stato per l’ennesima volta vittima di un arresto per guida in stato di ebrezza. Inutile dire che sono stati cancellati tutti i piani per loper quanto concerne il mondo del wrestling maè purtroppo solo il male minore. Inè praticamenteed a raccontare tutti i dettagli e aggiornamenti è stato come spesso accade recentemente lofratello. “se ...

Zona_Wrestling : #WWE Matt Hardy: 'Jeff è distrutto, odia se stesso in questo momento' - - TSOWrestling : Le parole di Matt Hardy sul recente arresto di Jeff! #TSOW // #TSOS // #AEW - VolpeWOcchiali : RT @Gosazer: @VolpeWOcchiali @procastiman Noi chiaramente i due wrestler avversari che poi finiscono in team e vincono pure, stile Matt Har… - Gosazer : @VolpeWOcchiali @procastiman Noi chiaramente i due wrestler avversari che poi finiscono in team e vincono pure, stile Matt Hardy ed MVP. - infoitcultura : Duro botta e risposta sui social tra Bill DeMott e Matt Hardy -