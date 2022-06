L'omicidio della piccola Elena, la mamma: "L'ho uccisa da sola, nel campo" (Di venerdì 17 giugno 2022) Elena Del Pozzo, la bimba di neppure cinque anni uccisa a Mascalucia (Catania), sarebbe stata colpita a morte nel campo vicino alla sua casa, proprio dove il suo corpicino è stato trovato. A colpirla sarebbe stata la mamma, Leggi su today (Di venerdì 17 giugno 2022)Del Pozzo, la bimba di neppure cinque annia Mascalucia (Catania), sarebbe stata colpita a morte nelvicino alla sua casa, proprio dove il suo corpicino è stato trovato. A colpirla sarebbe stata la

Pubblicità

repubblica : L’omicidio di Elena, non ci sono tracce di sangue nell’auto della madre: la piccola portata nel campo con la scusa… - DesireeDesy97 : RT @voragini: A me non frega niente, ad una GINECOLOGA che paragona l’omicidio della piccola Elena alle donne che abortiscono aggiungendo a… - annavallarino1 : RT @voragini: A me non frega niente, ad una GINECOLOGA che paragona l’omicidio della piccola Elena alle donne che abortiscono aggiungendo a… - goddesss_01 : RT @voragini: A me non frega niente, ad una GINECOLOGA che paragona l’omicidio della piccola Elena alle donne che abortiscono aggiungendo a… - OnlyDayDream_ : RT @voragini: A me non frega niente, ad una GINECOLOGA che paragona l’omicidio della piccola Elena alle donne che abortiscono aggiungendo a… -