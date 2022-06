LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Errigo, Volpi e Curatoli in semifinale! Tra poco gli assalti per le medaglie! (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:00 A breve il programma proseguirà con le semifinali del fioretto femminile. La prima in pedana sarà Alice Volpi, che affronterà la tedesca Leonie Ebert. Successivamente sarà il turno di Arianna Errigo, che se la vedrà con la francese Ysaora Thibus. A tra poco. 16:56 In semifinale Curatoli se la vedrà con il francese Bolade Apthity, che poco fa ha sconfitto il rumeno Teodosiu. La semifinale della parte alta del tabellone sarà invece tra il georgiano Sandro Bazadze ed il transalpino Bibi Eliott. 15-11 LUCA Curatoli IN semifinale!!! Arriva la quindicesima stoccata dell’italiano. Vittoria non banale contro un ispiratissimo georgiano. 14-11 SI! Difesa e contrattacco a segno per l’azzurro. 13-11 ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:00 A breve il programma proseguirà con le semifinali del fioretto femminile. La prima in pedana sarà Alice, che affronterà la tedesca Leonie Ebert. Successivamente sarà il turno di Arianna, che se la vedrà con la francese Ysaora Thibus. A tra. 16:56 In semifinalese la vedrà con il francese Bolade Apthity, chefa ha sconfitto il rumeno Teodosiu. La semifinale della parte alta del tabellone sarà invece tra il georgiano Sandro Bazadze ed il transalpino Bibi Eliott. 15-11 LUCAIN!! Arriva la quindicesima stoccata dell’italiano. Vittoria non banale contro un ispiratissimo georgiano. 14-11 SI! Difesa e contrattacco a segno per l’azzurro. 13-11 ...

Pubblicità

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Scherma #Europei Prime medaglie azzurre ad #Antalya con Alice #Volpi e Arrianna #Errigo in… - infoitsport : LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: Errigo e Volpi in semifinale! Tra poco gli sciabolatori - ines_bianca : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO - usatoscherma : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO - Benedet56240868 : RT @Federscherma: EUROPEI ASSOLUTI ANTALYA 2022 – IN PEDANA FIORETTISTE E SCIABOLATORI / LINK RISULTATI LIVE E DIRETTA VIDEO -