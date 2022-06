Juve, l'Atalanta ha riscattato Demiral: le cifre, ma non resterà a Bergamo (Di venerdì 17 giugno 2022) Il termine ultime per rispettare gli accordi sottoscritti la scorsa estate fra Juventus e Atalanta scadeva alla mezzanotte di oggi, ma per Merih... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Il termine ultime per rispettare gli accordi sottoscritti la scorsa estate frantus escadeva alla mezzanotte di oggi, ma per Merih...

Pubblicità

romeoagresti : #Juve-#Atalanta: si va verso il riscatto di #Demiral @GoalItalia - romeoagresti : ?? Aria d’addio (bis) tra la #Juve e #Morata? ?? La mossa dei bianconeri per #Fagioli ???? #DiMaria: quando arriverà la… - cmdotcom : #Calciomercato #Juve, nodo #Demiral: la scelta dell'#Atalanta, #Inter e #Fiorentina ci pensano. No della #Roma a un… - Nicola73004958 : @Cirozz89 @DiMarzio @juventusfc @Atalanta_BC @SkySport 20 milioni + 2.5 per il prestito + 10% sulla rivendita (3 se… - Arianna_82_ : RT @86_longo: ?? A sorpresa l’Atalanta dovrebbe esercitare il diritto di riscatto a 23 milioni alla Juve per Demiral. Ma il centrale ???? potr… -