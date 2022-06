Dybala Inter, sorgono problemi con l’agente Antun: la situazione (Di venerdì 17 giugno 2022) Calciomercato Inter: Dybala sarebbe vicinissimo ai nerazzurri, ma nelle ultime ore sarebbe sorti problemi tra il club e l’agente Antun L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa che porterà con ogni probabilità Paulo Dybala a vestire la maglia dell’Inter a partire dalla prossima stagione. L’affare non è a rischio, ma sarebbe sorto un problema riguardante le richieste dell’agente della Joya Antun: resta ancora un problema trovare con lui l’accordo sui bonus e sulla necessità di legarli alle presenze di Dybala. Il prossimo aggiornamento è previsto tra qualche giorno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Calciomercatosarebbe vicinissimo ai nerazzurri, ma nelle ultime ore sarebbe sortitra il club eL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa che porterà con ogni probabilità Pauloa vestire la maglia dell’a partire dalla prossima stagione. L’affare non è a rischio, ma sarebbe sorto un problema riguardante le richieste deldella Joya: resta ancora un problema trovare con lui l’accordo sui bonus e sulla necessità di legarli alle presenze di. Il prossimo aggiornamento è previsto tra qualche giorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

