Documenti falsi | arrestati due uomini a Capodichino

(Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un 31enne dello Yemen e un 34enne di Lecce sono statiper immigrazione clandestina, possesso die ricettazione a seguito di controlli dei funzionari dell’Ufficio Adm (Agenzia dogane e monopoli) di Napoli e deglidel Comando Provinciale della Guardia di Finanza nella sala arrivi dell’aeroporto internazionale di. I due passeggeri, provenienti da Mikonos, in Grecia, sono stati trovati in possesso di cinqued’identità: due erano utilizzati comepersonali, mentre gli altri, rinvenuti nei bagagli, sono risultatificati L'articolo proviene da Anteprima24.it.

