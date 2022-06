«Contro la siccità rilasci d’acqua anche dai fiumi Brembo e Serio»

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 17 giugno 2022) L’annuncio L’assessore regionale Massimo Sertori: «Per mitigare la crisi idrica Enel rilascerà per almeno 10 giorni, 200.000 metri cubi di acqua al giorno per il fiumee 250.000 metri cubi di acqua al giorno per il fiume».