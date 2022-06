Apertura asili | Energie Per Fiumicino | “Tante le scuole in ‘fuorigioco’ che non garantiscono l’accesso”

(Di venerdì 17 giugno 2022)– “La tematica scuola, in tutte le sue forme, sembra sia sempre meno imporper la nostra Amministrazione. Infatti, oltre alla carenza delle strutture scolastiche, purtroppo vanno sempre segnalate le carenze di personale. Non possiamo non notare, come denunciato da famiglie, associazioni ed altre forze politiche , che come lo scorso anno, ci ritroviamo alla metà di giugno a non sapere se alcune strutture scolastiche saranno aperte fino al 29 luglio (come da calendario scolastico emanato ad inizio anno dal nostro Comune), oppure se queste chiuderanno il 30 giugno”. Così, in una nota stampa, Orazio Azzolini, presidente Circoloper l’Italia –. “Molte famiglie, – spiega il Presidente – che ad inizio anno si sono impegnate lavorativamente, anche in considerazione del programma comunale, si ...

