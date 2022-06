(Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Quattro i, conianti dal Questore a seguito dei noti fatti verificatisi il 4 maggio scorso dopo la partita tra l’US Avellino 1912 e il Foggia, sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti all’esito delle indagini svolte dalla Digos, ha emesso provvedimenti di D.A.Spo., per undi23, tutti condi, nei confronti di 4 persone, di età compresa tra i 22 e i 34contro, indagate quattro persone L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

anteprima24 : ** Aggressione a Micovschi, 4 Daspo con obbligo di firma per un totale di 23 anni ** - occhio_notizie : Oggi l'udienza di convalida per l’obbligo di firma dei tre ultras -

La misura rientra nell'ambito dell'inchiesta della rapina al calciatore dell'Avellino calcio Claudiu, avvenuta lo scorso 4 maggio. I tre tifosi dell'Avellino calcio sono sottoposti all'...Avellino . Sono stati scarcerati gli ultras dell'Avellino calcio arrestati in seguito all'al calciatore. Per tutti e tre il giudice Fabrizio Ciccone ha revocato la misura degli arresti domiciliari e disposto la misura meno afflittiva dell'obbligo di firma. Accolta, ...Per l'aggresione al calciatore biancoverde Claudiu Micovschi, costretto da alcuni tifosi a consegnare la tuta della squadra dell'Avellino e a rimanere nudo arrivano ...Il questore di Avellino, Maurizio Terrazzi, ha notificato tre Daspo di sei anni, con obbligo di firma, ad altrettanti tifosi biancoverdi, resisi protagonisti, lo scorso 4 maggio, di un'aggressione nei ...