Virginia Raffaele e Claudio Baglioni stanno insieme? Il gossip che nessuno si aspettava

Leggi su biccy

(Di giovedì 16 giugno 2022) Paola Di Benedetto e Rkomi is for boys,is for men. Il giorno della conferma dell’amore fra Paola Di Benedetto e Rkomi con tanto di baci pubblicati dal settimanale Chi, tutti si sono messi a parlare di uncampato in aria che non ha alcuna fondamenta. Quale? Una storia d’amore fra. PAOLA DI BENEDETTO E RKOMI pic.twitter.com/hmEeMOnKRc — Trash Italiano (@trash italiano) June 15, 2022ha letteralmente oscurato Rkomi con un semplice “eccoci qui” scritto dasu Instagram sotto ad un selfie scattato proprio col cantante. La foto, scattata dopo uno dei concerti di ...