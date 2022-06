Ultra Violet, Baby Jane, Edie Sedgwick: giovani muse che sono durate una sola stagione, condannate poi a vite tormentate. Questo libro le racconta (Di giovedì 16 giugno 2022) La Factory girl che dà il titolo all’ultimo libro di Nadia Busato si chiama Ultra Violet ed è un’artista franco-americana (al secolo Isabelle Collin Dufresne) che è stata musa di Dalí, nonché ex studentessa della Sorbona fuggita dall’Europa per approdare al mondo di Andy Warhol: è lei la voce narrante di un storia che ci svela le ombre di una fabbrica dove nessuno voleva creare qualcosa ma dove tutti volevano smantellare tutto scandalizzando chiunque. Factory Girl di Nadia Busato, Sem, pagg. 300, euro 18. «Questo terremoto – dice Violet – lo sapevamo, avrebbe travolto anche parti di noi stessi, ma ciò che non avevamo previsto è che quelle parti di noi che volevamo annientare e dimenticare non potevano essere distrutte senza conseguenze. Arte, sesso, droghe, fotografia, musica, cinema erano tutti ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 giugno 2022) La Factory girl che dà il titolo all’ultimodi Nadia Busato si chiamaed è un’artista franco-americana (al secolo Isabelle Collin Dufresne) che è stata musa di Dalí, nonché ex studentessa della Sorbona fuggita dall’Europa per approdare al mondo di Andy Warhol: è lei la voce narrante di un storia che ci svela le ombre di una fabbrica dove nessuno voleva creare qualcosa ma dove tutti volevano smantellare tutto scandalizzando chiunque. Factory Girl di Nadia Busato, Sem, pagg. 300, euro 18. «terremoto – dice– lo sapevamo, avrebbe travolto anche parti di noi stessi, ma ciò che non avevamo previsto è che quelle parti di noi che volevamo annientare e dimenticare non potevano essere distrutte senza conseguenze. Arte, sesso, droghe, fotografia, musica, cinema erano tutti ...

PaP_ebooks : Ultra and Violet - raika_charitabi : @cubair60 @gaowei27 fack ultra violet. - starslastwords : favourite to least favourite 1 monster zero ultra 2 monster ultra gold 3 ultra rose 4 ultra violet 5 ultra blue 6 ultra red - ysaaados : RT @_jshcllns: josh in ultra violet ???????????? @SB19Official #SB19 #LuvANNE -