Ucraina | Draghi | Scholz e Macron a Kiev | Europa con voi

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - repubblica : Ucraina: Draghi, Scholz, Macron in treno verso Kiev in cerca di una soluzione europea al conflitto. Il racconto del… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - Da_Ettosky : Draghi sostiene che il mondo sia dalla parte dell'Ucraina. Un concetto di geografia e sociologia un po' distorto... - GloriaR69856969 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta portando… -

Leggi anche > Guerra, Macron e Scholz a Kiev da Zelensky. 'A Severodonetsk 10mila civili sotto le bombe' Da Palazzo Chigi informano: 'Verrà portato un messaggio di forte solidarietà', ...... dove appare in primo piano il viaggio a Kiev di Sholz, Macron e. Viene evidenziata, ovviamente, la posizione del cancelliere, che assicura all'un pieno sostegno e spiega: 'Non ...È la loro prima visita in ucraina dall'inizio della guerra.Incontreranno insieme il leader ucraino zelensky soprattutto per tentare di esplorare possibili vie d'uscita dal conflitto ...'Siamo qui per parlare di presente ma anche di futuro perche' le settimane che verranno saranno molto difficili'. Sono le prime parole del ...