Ucraina | Casellati riceve vicpresidente Parlamento | ' sì ad aspirazioni Ue'

(Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu: (Adnkronos) - Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, ha ricevuto in Senato il primo vice Presidente deldell', Oleksandr Kornienko, in visita ufficiale a Roma. Al centro del colloquio, la situazione ine la prospettiva europea del paese. "Ho rinnovato al vice Presidente Kornienko i sentimenti di profonda solidarietà e di amicizia già espressi al presidente Zelensky e al presidente delucraino Stefanchuk", ha dichiarato il Presidente del Senato. "Il mio Paese sostiene leeuropee dell'. Con altrettanta convinzione, e nel rispetto delle scelte di Kiev, mi auguro che lo sforzo diplomatico di tutta la comunità internazionale possa condurre al più presto a un cessate il fuoco e ...

