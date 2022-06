Twitter, il primo incontro di Musk con i dipendenti: «Sono pronto a licenziare» (Di giovedì 16 giugno 2022) «La compagnia ha bisogno di mettersi in salute» ha detto oggi, 16 giugno, Elon Musk ai dipendenti di Twitter durante il suo primo incontro con loro da quando ha annunciato di voler acquistare il social network. Il patron di Tesla, apparso in videcollegamento, ha risposto a una domanda su possibili licenziamenti dichiarando il numero di dipendenti dovrà diminuire – riporta la Cnbc – poiché al momento «i costi superano i guadagni». Musk ha aggiunto che «tutti quelli che danno un contributo significativo non hanno nulla da temere». Il miliardario statunitense ha detto: «Se qualcuno fa cose utili, benissimo. Ma altrimenti mi chiedo perché sia in questa azienda». Musk ha poi dichiarato che intende raggiungere il miliardo di utenti attivi giornalieri, ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) «La compagnia ha bisogno di mettersi in salute» ha detto oggi, 16 giugno, Elonaididurante il suocon loro da quando ha annunciato di voler acquistare il social network. Il patron di Tesla, apparso in videcollegamento, ha risposto a una domanda su possibili licenziamenti dichiarando il numero didovrà diminuire – riporta la Cnbc – poiché al momento «i costi superano i guadagni».ha aggiunto che «tutti quelli che danno un contributo significativo non hanno nulla da temere». Il miliardario statunitense ha detto: «Se qualcuno fa cose utili, benissimo. Ma altrimenti mi chiedo perché sia in questa azienda».ha poi dichiarato che intende raggiungere il miliardo di utenti attivi giornalieri, ...

