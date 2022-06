Sport in tv oggi (giovedì 16 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di giovedì 16 giugno 2022) Giornata ricca di Sport quella odierna (giovedì 16 giugno). Tanti gli eventi da seguire in compagnia di OA Sport. Si comincia dalla mattina con gli Europei della ginnastica ritmica che entrano sempre più nel vivo e con le azzurre Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri che inizieranno il loro cammino. Fari puntati sui Mondiali di beach volley a Roma che entreranno nel vivo con gli ottavi di finale e poi sul tennis con i tanti tornei in programma questa settimana. In chiave italiana grande interesse per Matteo Berrettini impegnato negli ottavi di finale del torneo del Queen’s sull’erba di Londra e sempre su questa superficie, a Birmingham, giocherà Camila Giorgi per dare la caccia al passaggio di turno. Tanto ciclismo con le tappe del Giro di Svizzera, Giro di Slovena, Giro del Belgio e ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Giornata ricca diquella odierna (16). Tanti glida seguire in compagnia di OA. Si comincia dalla mattina con gli Europei della ginnastica ritmica che entrano sempre più nel vivo e con le azzurre Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri che inizieranno il loro cammino. Fari puntati sui Mondiali di beach volley a Roma che entreranno nel vivo con gli ottavi di finale e poi sul tennis con i tanti tornei inquesta settimana. In chiave italiana grande interesse per Matteo Berrettini impegnato negli ottavi di finale del torneo del Queen’s sull’erba di Londra e sempre su questa superficie, a Birmingham, giocherà Camila Giorgi per dare la caccia al passaggio di turno. Tanto ciclismo con le tappe del Giro di Svizzera, Giro di Slovena, Giro del Belgio e ...

