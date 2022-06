Radu, parla l’agente: «Udinese o Cremonese? Ecco cosa vuole Ionut» (Di giovedì 16 giugno 2022) l’agente di Ionut Radu fa chiarezza sul futuro del portiere romeno. Le dichiarazioni di Oscar Damiani jr. Oscar Damiani jr, agente di Ionut Radu, ha fatto il punto sul futuro dell’estremo difensore rumeno. Queste le sue parole ai microfoni di Sportitalia. DICHIARAZIONI – «La prossima settimana ci sarà l’incontro ma non so se andrà all’Udinese o alla Cremonese, per questo sarà necessario parlare prima con mio padre e con Vincenzo Cecere. Per quanto riguarda l’estero una meta può essere la Francia, ma Ionut preferirebbe rimanere a giocare in Serie A». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022)difa chiarezza sul futuro del portiere romeno. Le dichiarazioni di Oscar Damiani jr. Oscar Damiani jr, agente di, ha fatto il punto sul futuro dell’estremo difensore rumeno. Queste le sue parole ai microfoni di Sportitalia. DICHIARAZIONI – «La prossima settimana ci sarà l’incontro ma non so se andrà all’o alla, per questo sarà necessariore prima con mio padre e con Vincenzo Cecere. Per quanto riguarda l’estero una meta può essere la Francia, mapreferirebbe rimanere a giocare in Serie A». L'articolo proviene da Calcio News 24.

