Qualiano | sparatoria fuori al bar con 4 feriti | scarcerato Bevilacqua

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 16 giugno 2022) Il tribunale del Riesame di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, presso una comunità di recupero per tossicodipendenti in Calabria, per il 37enne Marco, che era in carcere con l’accusa di aver ferito a colpi di pistola quattro persone all’esterno di un bar di, nella notte tra sabato 28 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.