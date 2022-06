anteprima24 : ** Pizza Village ##Napoli, venerdì 17 al via la decima edizione ** - radiotodayEU : RTL 102.5 e Radio Zeta al Pizza Village Napoli - Radiospeaker - T7TorreSette : #PizzaVillageNapoli2022 Venerdì 17 giugno inizia la decima edizione della kermesse: tanti eventi e buona cucina - susydigennaro : RT @napolimagazine: PIZZA VILLAGE - Napoli, venerdì 17 al via la decima edizione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PIZZA VILLAGE - Napoli, venerdì 17 al via la decima edizione -

Sul lungomare Caracciolo si celebra la decima edizione del, in piazza del Plebiscito (e in diretta Rai) il concerto - evento con tanti ospiti per i 30 anni di carriera di Gigi D'Alessio, gli appuntamenti del Giugno Giovani, gli spettacoli del ...Il nuovo singolo domani, venerdì 17 giugno. E sempre domani l'apertura dela Napoli. Poi il tour con due tappe in Sicilia, Bagheria e Zafferana Etnea. Non ha un momento di tregua La Rappresentante di Lista, progetto fondato dalla cantante toscana Veronica ...Sarà Errico Porzio, noto maestro pizzaiolo napoletano, a spiegare in diretta, domani 17 giugno, come preparare una pizza speciale. Ospite di Rai 1, nel corso del nuovo programma estivo "Camper", condo ...NAPOLI - Anche quest’anno Rtl 102.5 rinnova la sua partnership con il “Pizza Village Napoli”. L’evento, che avrà luogo sul celebre Lungomare Caracciolo di ...