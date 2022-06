Perché Simone Montedoro ha lasciato Don Matteo: per il Capitano Tommasi è un capitolo chiuso? (Di giovedì 16 giugno 2022) La carriera di Simone Montedoro ha avuto una svolta storica grazie alla fiction Don Matteo, dove ha interpretato il Capitano Giulio Tommasi per cinque stagioni. Un personaggio amatissimo dal pubblico, che ha però salutato alla fine della decima stagione. Don Matteo prosegue con le sue repliche estive nella fascia pomeridiana e al giovedì sera. Proprio stasera, 16 giugno, Rai1 ripropone la puntata della dodicesima stagione in cui il Capitano Tommasi fa un’ultima (e finora definitiva) comparsata nella Spoleto del buon parroco in bici. Ma Perché Simone Montedoro ha lasciato Don Matteo? In via ufficiosa, l’attore annunciò il suo addio, spiegando: “Non rifarò Don ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) La carriera diha avuto una svolta storica grazie alla fiction Don, dove ha interpretato ilGiulioper cinque stagioni. Un personaggio amatissimo dal pubblico, che ha però salutato alla fine della decima stagione. Donprosegue con le sue repliche estive nella fascia pomeridiana e al giovedì sera. Proprio stasera, 16 giugno, Rai1 ripropone la puntata della dodicesima stagione in cui ilfa un’ultima (e finora definitiva) comparsata nella Spoleto del buon parroco in bici. MahaDon? In via ufficiosa, l’attore annunciò il suo addio, spiegando: “Non rifarò Don ...

