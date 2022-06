Paolo Brosio | «Castità prima del matrimonio? Il papa ha ragione | ma io ho ceduto al peccato»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 16 giugno 2022)dàFrancesco e si pente dei suoi trascorsi. All’indomani della pubblicazione del documento «Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale» del Dicastero per i laici che rilancia le parole dell’Amoris Laetitia del Santo Padre,si espone sul delicato tema delladel. A pochi giorni dal decimo Incontro mondiale delle famiglie, che si terrà a Roma dal 22 al 26 giugno, il giornalista invita i giovani a seguire i dettami del Pontefice. «Chi è cattolico non può fare come gli pare e piace. Dio ci chiede delle cose e la Chiesa fa da tramite tra noi e Dio, poi uno se non condivide le cose che dice ilpuò fare quello che vuole ma non dica che è cattolico» ha ...