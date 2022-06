Nadal presto scioglierà le riserve su Wimbledon e intanto diventa padre (Di giovedì 16 giugno 2022) Domani lo spagnolo dovrebbe annunciare la sua presenza o meno a Londra Dopo il Roland Garros sono emersi, ancora di più, i problemi fisici di Rafael Nadal. È lecito quindi chiedersi se il maiorchino sarà presente o meno a Londra per Wimbledon. Le riserve, sembrerebbe, verranno scuole domani. Dopo alcune settimane di stop il mancino di Manacor, se stesse meglio e avesse quanto meno tamponato il problema al piede potrebbe esserci. intanto, secondo il giornale spagnolo “Hola!” il campione dell’Australian Open e del Roland Garros 2022 presto diventerebbe padre. La moglie, a cui a chiesto di sposarlo in Italia a Roma (come raccontato a “Che Tempo Che Fa”) sarebbe incinta. Nadal è legato a Maria Francisca Mery Perellò, sua moglie da 3 anni e con cui sta insieme da 18. Non ci ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Domani lo spagnolo dovrebbe annunciare la sua presenza o meno a Londra Dopo il Roland Garros sono emersi, ancora di più, i problemi fisici di Rafael. È lecito quindi chiedersi se il maiorchino sarà presente o meno a Londra per. Le, sembrerebbe, verranno scuole domani. Dopo alcune settimane di stop il mancino di Manacor, se stesse meglio e avesse quanto meno tamponato il problema al piede potrebbe esserci., secondo il giornale spagnolo “Hola!” il campione dell’Australian Open e del Roland Garros 2022diventerebbe. La moglie, a cui a chiesto di sposarlo in Italia a Roma (come raccontato a “Che Tempo Che Fa”) sarebbe incinta.è legato a Maria Francisca Mery Perellò, sua moglie da 3 anni e con cui sta insieme da 18. Non ci ...

Pubblicità

qnazionale : Nadal presto papà, in arrivo il primo figlio - ansacalciosport : Tennis: 'Nadal presto papà', in arrivo il primo figlio. Media spagnoli scatenati, foto della moglie col pancione |… - ansacalciosport : 'Nadal presto papà', in arrivo il primo figlio. Media spagnoli scatenati, foto della moglie col pancione | #ANSA - zazoomblog : Nadal presto papà in arrivo il primo figlio - Sport - - Leonard40959202 : RT @Agenzia_Ansa: Continua il momento d'oro per Rafa Nadal. Dopo aver vinto il suo 14/o Roland Garros, il tennista spagnolo diventerà papà… -