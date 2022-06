Matteo Ranieri parte per le vacanze e riceva la mazzata | brutto episodio on the road

Leggi su inews24

(Di giovedì 16 giugno 2022) Una vacanza programmata tempo fa che ha subito un intoppo perche si dice molto dispiaciuto per l’accaduto Appena terminata l’esperienza per Uomini e Donne, il tronista è già on theper un viaggio che aveva programmato tempo fa. L’assenza rumorosa di Valeria Cardone non è l’unica beffa per lui. Al programma L'articolo proviene da Inews24.it.