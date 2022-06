LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 34-26, Finale Serie A basket 2022 in DIRETTA: reazione dei meneghini, i bolognesi non mollano e ritornano a +8 (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-31 Jaiteh col fallo, con gli arbitri che hanno cambiato la loro decisione! Il francese sbaglia però il libero aggiuntivo. 36-31 Tripla di Gigi Datome, l’Olimpia accorcia fino al -5! Nervi tesi tra Kyle Weems e Jerian Grant, a cui viene fischiato un fallo tecnico dopo la lotta per un possesso. 36-28 Hall con il tiro in sospensione, Milano ritorna sotto la doppia cifra di svantaggio! 36-26 Virata micidiale di Jaiteh, che sale a quota 13 punti riportando i Campioni d’Italia in carica a +10! 34-26 Taglio perfetto in back-door di Kyle Weems, rispondono le V-nere! 32-26 Stoppata irregolare di Shengelia sull’appoggio di Ricci, canestro valido per l’Armani Exchange! 32-24 Penetrazione fulminante di Shengelia, che riporta i bianconeri a +8 a metà quarto! 30-24 Jaiteh dal pitturato su ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38-31 Jaiteh col fallo, con gli arbitri che hanno cambiato la loro decisione! Il francese sbaglia però il libero aggiuntivo. 36-31 Tripla di Gigi Datome, l’accorcia fino al -5! Nervi tesi tra Kyle Weems e Jerian Grant, a cui viene fischiato un fallo tecnico dopo la lotta per un possesso. 36-28 Hall con il tiro in sospensione,ritorna sotto la doppia cifra di svantaggio! 36-26 Virata micidiale di Jaiteh, che sale a quota 13 punti riportando i Campioni d’Italia in carica a +10! 34-26 Taglio perfetto in back-door di Kyle Weems, rispondono le V-nere! 32-26 Stoppata irregolare di Shengelia sull’appoggio di Ricci, canestro valido per l’Armani Exchange! 32-24 Penetrazione fulminante di Shengelia, che riporta i bianconeri a +8 a metà quarto! 30-24 Jaiteh dal pitturato su ...

