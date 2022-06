(Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo il flop del M5s alle ultime Comunali, nel Movimento si è aperto il vaso di Pandora. A scoperchiarlo, In piazza del Parlamento a Roma, è stato il ministro degli Esteri Luigi Di, che ha bocciato senza appello la linea del presidente del Movimento, Giuseppe, accusandolo di «autoreferenzialità», di «mancanza di visione», e di assenza di confronto e coerenza interna al M5s. «Credo che il Movimento debba fare un grande sforzo nella direzione della democrazia interna: nelcorso servirebbe più inclusività». Nel pomeriggio l’ex premier hato alle accuse del titolare della Farnesina: «Quando era leader Luigi Dicome organismo del M5s c’era solo il capo politico: che ci faccia lezioni lui oggi fa sorridere». Quanto alla mancanza di confronto interno e al richiamo ad assumersi ...

Pubblicità

bizcommunityit : La replica di fuoco di Conte a Di Maio: «Vuole fondare un nuovo partito? Ce lo dica. Con le sue beghe indebolisce i… - infoitinterno : La replica di fuoco di Conte a Di Maio: «Non accettiamo lezioni di democrazia da lui. Vuole fondare un nuovo partit… - GeppyE : Giorgia Meloni risponde al fuoco di fila di La7. UNA REPLICA VIDEO CHE N... -

Open

Settantamila euro all'impianto dei vigili del, 56mila alle Dogali e 35mila alle Pergolesi e altrettanti all'impianto della Città dei ragazzi,... In, la consigliera Elisa Rossini ha ...... che è terminata contro un guard rail, è rimasto incastrato nell'abitacolo e i vigili del... Ladi Soresi (FdI): 'Filmato a un banchetto Pd e pubblicato da una candidata' Elezioni Comunali ... La replica di fuoco di Conte a Di Maio: «Vuole fondare un nuovo partito Ce lo dica. Con le sue beghe indebolisce il governo» – I video L’ex premier ha poi condiviso uno dei pensieri su cui più volte si è trovato a riflettere con i suoi fedelissimi: «Di Maio intende fondare un nuovo partito Dichiarazioni liquidate come «stupidaggini» ...Clima infuocato tra i due candidati a sindaco. Il sindaco uscente Nicola Ottaviani: «Riccardo Mastrangeli è l’uomo giusto per questo capoluogo» ...