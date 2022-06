Justin Bieber, la moglie Hailey Baldwin rompe il silenzio sulla sua paralisi (Di giovedì 16 giugno 2022) La popstar ha rivelato ai suoi fan il delicatissimo stato di salute, che arriva dopo un periodo di preoccupazione per l'ictus della consorte (a marzo scorso) Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 giugno 2022) La popstar ha rivelato ai suoi fan il delicatissimo stato di salute, che arriva dopo un periodo di preoccupazione per l'ictus della consorte (a marzo scorso)

