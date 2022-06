Incendio Malagrotta, Cisl: preoccupati per salute cittadini (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Dopo l’Incendio del Tmb Malagrotta2, la preoccupazione per la salute dei cittadini e dei lavoratori è molto alta: siamo in costante contatto con la E.Giovi, proprietaria dell’impianto, e anche con Ama, per fare in modo che i lavoratori, tra cui quelli che prestano servizio presso l’autorimessa aziendale di Ponte Malnome, la più vicina ed esposta a emissioni nocive, siano in sicurezza”. E’ quanto si legge in una nota di Luigi Benedetti e Massimiliano Gualandri, rispettivamente segretario regionale e coordinatore Igiene Ambientale della Fit-Cisl del Lazio. “E’ fondamentale, nell’immediato- proseguono i sindacalisti- procedere a una riorganizzazione tempestiva e flessibile, che si adatti in modo rapido agli esiti dei monitoraggi delle centraline sulla qualità dell’aria. I racconti che ci arrivano ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “Dopo l’del Tmb2, la preoccupazione per ladeie dei lavoratori è molto alta: siamo in costante contatto con la E.Giovi, proprietaria dell’impianto, e anche con Ama, per fare in modo che i lavoratori, tra cui quelli che prestano servizio presso l’autorimessa aziendale di Ponte Malnome, la più vicina ed esposta a emissioni nocive, siano in sicurezza”. E’ quanto si legge in una nota di Luigi Benedetti e Massimiliano Gualandri, rispettivamente segretario regionale e coordinatore Igiene Ambientale della Fit-del Lazio. “E’ fondamentale, nell’immediato- proseguono i sindacalisti- procedere a una riorganizzazione tempestiva e flessibile, che si adatti in modo rapido agli esiti dei monitoraggi delle centraline sulla qualità dell’aria. I racconti che ci arrivano ...

