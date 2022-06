Green pass e mascherine bar, ristoranti e discoteche, cosa cambia dal 1 maggio? (Di giovedì 16 giugno 2022) Il 1° maggio è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso di Green pass e mascherine cambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione del Green pass per bar e ristoranti, anche al chiuso, e per le discoteche, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle mascherine. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Il 1°è una data chiave per quanto riguarda le misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Infatti, la situazione legata all’uso dicambierà per diverse attività. Entrerà infatti in vigore l’ordinanza del 28 aprile del Ministro della Salute, che, fatta salva la raccomandazione di continuare a usare la mascherina nei locali chiusi, prevede: l’eliminazione delper bar e, anche al chiuso, e per le, ma in queste ultime rimane l’obbligo dell’uso delle. Tali misure rimarranno in vigore non oltre il 15 giugno prossimo. SportFace.

Pubblicità

Rinaldi_euro : Con la preghiera di diffondere! La Lega vota NO alla proroga del Green Pass in Commissione - SusannaCeccardi : Scandaloso voto stamani in Commissione Libe, al @Europarl_IT per il prolungamento di 1 anno del “certificato covid”… - borghi_claudio : @eurallergico @guglielmopicchi No. Lo dico a quelli che hanno ben pensato di infangare il MIO lavoro facendomi pass… - fabiochoral : @ProfMBassetti faccia un sondaggio su -vaccini -green pass -segreto militare su efficacia e reazioni avverse Grazie - Fabbri_Ale : RT @marco_sampietro: Cunial è l’unica a votare No al piano europeo contro il cancro:“C’è dietro Bill Gates”. Poi aggiunge:'I vaccini sono l… -