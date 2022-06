Gli Stati Uniti hanno catturato uno dei principali capi dell’ISIS in Siria (Di giovedì 16 giugno 2022) Giovedì l’esercito statunitense ha annunciato di aver catturato uno dei principali leader dell’ISIS (o Stato Islamico) in Siria, Hani Ahmed Al-Kurdi. Il Centcom, il comando centrale dell’esercito statunitense responsabile delle operazioni in Medio Oriente, Nord Africa e Asia Centrale, ha fatto Leggi su ilpost (Di giovedì 16 giugno 2022) Giovedì l’esercito statunitense ha annunciato di averuno deileader(o Stato Islamico) in, Hani Ahmed Al-Kurdi. Il Centcom, il comando centrale dell’esercito statunitense responsabile delle operazioni in Medio Oriente, Nord Africa e Asia Centrale, ha fatto

