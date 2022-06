Giorgia Meloni, la svolta conservatrice rassicura l’establishment: è questo il modello di società che vogliamo? (Di giovedì 16 giugno 2022) di Raffaele Garbellano Recentemente ho sentito da più parti parlare bene di Giorgia Meloni. In tanti hanno apprezzato la rassicurante svolta conservatrice. Anche a valle dei risultati elettorali recenti, mi sono fatto qualche domanda sul favore che gode in questo momento Fratelli d’Italia, non tanto da parte dell’elettorato quanto da parte dell’establishment. A pensarci bene all’interno di FdI sta accadendo lo stesso fenomeno che finora ha caratterizzato il consenso della Lega negli ultimi anni. La coesistenza di due anime: quella sovranista e popolare e quella conservatrice. La prima è decisiva per il consenso di massa. Offre una risposta nazionalistica, protezionista e tradizionalista sul piano dei valori alle difficoltà della popolazione. Ma da sola ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) di Raffaele Garbellano Recentemente ho sentito da più parti parlare bene di. In tanti hanno apprezzato lante. Anche a valle dei risultati elettorali recenti, mi sono fatto qualche domanda sul favore che gode inmomento Fratelli d’Italia, non tanto da parte dell’elettorato quanto da parte del. A pensarci bene all’interno di FdI sta accadendo lo stesso fenomeno che finora ha caratterizzato il consenso della Lega negli ultimi anni. La coesistenza di due anime: quella sovranista e popolare e quella. La prima è decisiva per il consenso di massa. Offre una risposta nazionalistica, protezionista e tradizionalista sul piano dei valori alle difficoltà della popolazione. Ma da sola ...

