Enrico Brignano: mezzogiorno di “fuoco” per il noto comico – VIDEO (Di giovedì 16 giugno 2022) Ha dell’incredibile quello a cui ha assistito il famosissimo attore romano. Enrico Brignano ha documentato tutto con grande sconcerto. Non è ancora tempo di vacanze per il noto attore comico,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 16 giugno 2022) Ha dell’incredibile quello a cui ha assistito il famosissimo attore romano.ha documentato tutto con grande sconcerto. Non è ancora tempo di vacanze per ilattore,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Roma, #bus in fiamme tra Ostiense e la Colombo: video social (anche di Enrico Brignano) - MichelePadova16 : RT @ilmessaggeroit: #Roma, #bus in fiamme tra Ostiense e la Colombo: video social (anche di Enrico Brignano) - mummy53690440 : Roma, bus in fiamme tra Ostiense e la Colombo: video social (anche di Enrico Brignano) - leggoit : Roma, bus in fiamme tra Ostiense e la Colombo: video social (anche di Enrico Brignano) - ilmessaggeroit : #Roma, #bus in fiamme tra Ostiense e la Colombo: video social (anche di Enrico Brignano) -