Energia | Enea | nel primo trimestre aumentano consumi e CO2

MeteoWeb

Consumi diancora in crescita in Italia nel 1/o trimestre 2022 (+2,5%), in aumento per il 5° trimestre ... Diminuisce ( - 29% sul trimestre precedente) l'indice- ISPRED che misura l'...... 15 giugno 2022 È online il nuovo video realizzato da, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'e lo sviluppo economico sostenibile, nel quadro delle attività di comunicazione dei ... Energia, l’analisi ENEA: in crescita consumi (+2,5%) ed emissioni (+8%), rinnovabili a -9,5% ROMA, 16 GIU - Consumi di energia ancora in crescita in Italia nel 1/o trimestre 2022 (+2,5%), in aumento per il 5° trimestre consecutivo, sebbene ancora inferiori ai livelli pre-pandemia. In crescita ...Viviana Cigolotti lavora nel Laboratorio ENEA “Accumulo di energia, batterie e tecnologie per la produzione e l’uso dell’Idrogeno” che fa capo alla Divisione “Produzione, storage e utilizzo ...