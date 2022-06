E' morto il nipote di Pamela Prati (Di giovedì 16 giugno 2022) "Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita": Comincia così il post con cui Pamela Prati annuncia la morte del nipote. La notizia arriva via Instagram, dove la showgirl decide di salutare per l'ultima... Leggi su europa.today (Di giovedì 16 giugno 2022) "Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita": Comincia così il post con cuiannuncia la morte del. La notizia arriva via Instagram, dove la showgirl decide di salutare per l'ultima...

Pubblicità

balloconidubbi : quasi 2 mesi fa è morto il nonno del mio fidanzato. capite bene che non era mio nonno, ma era come se lo fosse perc… - Pidgeon70 : @M49liberorso Comunque una collega si è ritrovata la nipote, disperata, in macchina, perché l'autoradio ha annuncia… - DocfelixBrick : @dottorbarbieri E’ l’ equivalente politico del: “Senza la terza dose sarei morto”. Enrico Letta, nipote di zio, il… - prodico94 : #dimartedi #Dibba può divertire ma Letta, il nipote dello Zio, non lo reggo. Sopravvalutato. Una l’hanno azzeccat… - Renzo3Renzo : PD è il nonno M5S è il nipote morto il nonno eredità va al nipote per continuare quello che fece il nonno -