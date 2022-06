Draghi | Macron | Scholz in Ucraina | Sostegno incondizionato

(Di giovedì 16 giugno 2022) È la missione congiunta che segna l'affiliazione politica di Kiev con l'Ue e la Nato, anche senza adesione. "Vogliamo la pace, ma l'deve difendersi. Sia accettabile per il popolo ucraino"

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - borghi_claudio : Caravaggio 2.0 (Giusto anche il titolo e i ruoli) #Draghi #Macron #Scholz - repubblica : Ucraina: Draghi, Scholz, Macron in treno verso Kiev in cerca di una soluzione europea al conflitto. Il racconto del… - Andr34_82 : RT @_Brick_Block_: C'è a chi piace. #Draghi #Macron #Scholz #Medvedev - ierogamos : RT @ElioLannutti: Medvedev su Draghi-Macron-Scholz a Kiev: 'Hanno mandato gli intenditori di rane, fegato e spaghetti' -

Mario, Emmanuel, Olaf Scholz e Klaus Iohannis hanno tenuto per la prima volta, in presenza, un colloquio presso Palazzo Mariinskij , il palazzo della presidenza, dove è andato in ...VISITA A IRPINe Scholz si soono recati anche a Irpin "dove sono avvenuti omicidi", ha detto il presidente francese. Il presidente del consiglio italiano Marioa Irpin si è ...«Avete il mondo dalla vostra parte, tutto questo deve essere visto e conosciuto». L’allarme anti-aereo a Kiev è terminato da pochi minuti – dopo il suono delle sirene – quando il premier italiano Mari ...La missione di Draghi, Macron e Scholz ha un significato forte, all'insegna dell'unità e della piena coesione dei Paesi europei nel condannare l'invasione dell'Ucraina, nel sanzionare la Russia e nell ...