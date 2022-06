Doc nelle tue mani sbarca in America e ad interpretare il ruolo di Luca Argentero potrebbe essere una star di Hollywood: ecco chi (Di giovedì 16 giugno 2022) Doc – nelle tue mani arriva in America e ad interpretare il ruolo del protagonista potrebbe essere un amatissimo attore Hollywoodiano. Ad anticipare in esclusiva il progetto è stato Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato la serie tv. In occasione della presentazione del nuovo romanzo basato alla seconda stagione della serie, scritto da Pierangelo Sapegno, Piccioni ha rivelato: Doc è per la Rai la gallina delle uova d’oro. Una sera, durante un incontro, persone di Mediaset e Netflix dicevano scherzando che avrebbero comprato la serie dalla Rai a qualunque prezzo. La prima stagione ha avuto un successo enorme con più di 100 Paesi al mondo che hanno acquistato i diritti. La seconda è sulla stessa strada. Ora anche la Sony ha comprato i diritti del ... Leggi su isaechia (Di giovedì 16 giugno 2022) Doc –tuearriva ine adildel protagonistaun amatissimo attoreiano. Ad anticipare in esclusiva il progetto è stato Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato la serie tv. In occasione della presentazione del nuovo romanzo basato alla seconda stagione della serie, scritto da Pierangelo Sapegno, Piccioni ha rivelato: Doc è per la Rai la gallina delle uova d’oro. Una sera, durante un incontro, persone di Mediaset e Netflix dicevano scherzando che avrebbero comprato la serie dalla Rai a qualunque prezzo. La prima stagione ha avuto un successo enorme con più di 100 Paesi al mondo che hanno acquistato i diritti. La seconda è sulla stessa strada. Ora anche la Sony ha comprato i diritti del ...

Pubblicità

Marlin_doc : @AndreaGiuricin A me risulta che liberalizzare i settori (vedi l'acqua) ha portato ovunque l'innalzamento dei costi… - zazoomblog : Doc nelle tue mani 3: le anticipazioni la location e la data di uscita - #nelle #anticipazioni #location #uscita - laprovinciacr : #Cremona La serie 'Doc - Nelle tue mani' andrà in Usa, si lavora alla terza stagione - endlhestar : RT @fanpage: #DOCNelleTueMani sbarca in America: il ruolo di Luca Argentero potrebbe essere di #MatthewMcConaughey - Marilenapas : RT @fanpage: #DOCNelleTueMani sbarca in America: il ruolo di Luca Argentero potrebbe essere di #MatthewMcConaughey -