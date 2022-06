Pubblicità

AlbertoTravers5 : RT @Erdsve: Cosa ho gratis dalla Russia? - istruzione completa (BS inclusa) - assistenza sanitaria (dentista incluso) - diverse attività pe… - Erdsve : Cosa ho gratis dalla Russia? - istruzione completa (BS inclusa) - assistenza sanitaria (dentista incluso) - diverse… - Genoanissimo67 : @graz848 @ricpuglisi Io voglio una villa in Trentino fronte piste ed una nel Salento vicinissimo al mare,vorrei av… -

ilmessaggero.it

... il medicoEnrico Rivarossa, e il dott.re Matteo Dalmasso presidente dell'organizzazione, ... Come candidarsi per le cureUn sorriso per tutti Onlus, è una iniziativa che lega e connette ...Oltre a quelli che hanno paura perché convinti, a torto, che andando dalci si possa ...del Corriere del Mezzogiorno Se vuoi restare aggiornato sulle notizie della Campania iscriviti... Dentista gratis, parte da Cuneo la Onlus che cura gli italiani in difficoltà economiche Parlare di povertà sanitaria è un fatto drammaticamente attuale. Negli ultimi due anni ben 3 milioni di persone hanno dovuto rinunciare alle cure mediche a causa ...Apre ad Akihabara la Akiba Dental Clinic, uno studio odontoiatrico vero e proprio che offre la tipica atmosfera da maid cafe.