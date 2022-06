(Di giovedì 16 giugno 2022) Ha deciso di dedicare la sua tesi dii suoi colleghi chemollato, che non sono riusciti a raggiungere il traguardo come lei. E' ladiGrasso, studentessa, di Bari, frescata in Lettere Antiche. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : “Dedico la laurea a tutti gli studenti che non ce l’hanno fatta o che hanno preferito la morte”. La storia di Giulia - shenlanzhoe : però prima mi prendo un computer e prima posso rigiocare a ffxv con un computer decente ragazzi la mia laurea la dedico a voi <3 -

Corriere della Sera

Dopo lain giurisprudenza si dedicò ben presto alle regate, partecipando alla prima Whitbread su Cs&Rb poi all'Admiral's Cup e al Triangolo Atlantico del 1976 sul Guia III di Giorgio Falck, ...... passo il tempo con i miei figli e nel pomeriggio mialla musica. Quando loro non vanno a ... C'è altro ancora che dobbiamo sapere "Beh sto studiando per prendere un'altra, questa volta in ... La speciale dedica di Giulia, laureata a Bari: «A chi ha mollato, a chi si è tolto la vita per l'università» La 23enne Giulia Grasso, neodottoressa in Lettere Antiche, ha sofferto di ansia durante gli studi: «Mi sono immedesimata in chi ha preferito dire basta. All'estero è diverso» ...Ilaria Colombraro ha conseguito la laurea magistrale in economia aziendale all’Unical con una tesi sul caso della cugina Luana D'Orazio ...