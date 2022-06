Pubblicità

infoitsport : Calcio: Perez 'Mbappé sognava Real, quello rimasto al Psg non interessa' - sportface2016 : #RealMadrid, #Perez: '#Mbappe ha ricevuto pressioni politiche' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Perez 'Mbappé sognava Real, quello rimasto al Psg non interessa' - Tomas1374 : RT @tuttosport: #Superlega, Florentino #Perez sferza #Ceferin: 'Progetto vivissimo, la #Uefa è un monopolio' ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REAL MADRID - Florentino Perez: 'Il sogno di Mbappè era venire qui ma ha ricevuto pressioni politiche ed economiche” ht… -

Un passo indietro dovuto a ' pressioni politiche ed economiche ', secondo, ospite della trasmissione El Chiringuito. ' Avremmo voluto prenderlo lo scorso agosto e non lo hanno lasciato andar ...... ma poteva dircelo prima - spiega- . Poi ho saputo che non voleva partecipare a un evento di uno sponsor con la sua Nazionale, ma ilè uno sport collettivo e quindi ci siamo detti che ...Romano, nato in una calda estate del 1995 mentre la capitale iniziava a scoprire Francesco Totti e Alessandro Nesta. Cresciuto tra la terra e i sassi dei campetti della periferia romana e appassionato ...'Ha subito pressioni anche politiche e ha cambiato idea', dice il presidente dei blancos MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Un sogno, due sogni infranti ...