Ascolti tv, niente da fare per L'Ora che crolla e floppa. Rai 1 doppia Canale 5 (Di giovedì 16 giugno 2022) Non sarà la fiction rivelazione dell'anno ma L'Ora-Inchiostro contro piombo, meritava sicuramente molto di più degli Ascolti che sta incassando in queste settimane. Invece il pubblico ha proprio rifiutato questa serie, crollata con la seconda puntata, in onda ieri, di oltre 4 punto di share. Nulla da fare per la fiction di Canale 5 che alla sua seconda puntata scende ancora. Il 15 giugno 2022 vince facile, anzi facilissimo Rai 1 con il film Scusate se esisto, in replica. E fa meglio di Canale 5 anche Rai 3 con chi l'ha visto anche questa settimana vicinissimo ai due milioni di spettatori. Pericolosamente vicina a Canale 5 anche Italia 1 con il telefilm Chicago Fire. Mediaset prenderà una soluzione per le altre tre puntate, oppure, visto che siamo in estate e forse ci ...

