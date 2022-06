Ambrosetti-Erion: allarme mancato recupero materie prime critiche, a rischio 1 terzo pil (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - L'Italia è a rischio approvvigionamento di materie prime critiche (CRM - Critical Raw Materials) essenziali per lo sviluppo di settori ritenuti strategici per l'economia del Paese. La produzione industriale italiana dipende, infatti, per 564 miliardi di euro (pari a circa un terzo del Pil al 2021) dall'importazione di materie prime critiche extra-Ue. Uno scenario aggravato anche dall'attuale contesto di conflitto russo-ucraino in quanto l'Italia risulta esposta verso la Russia per materie prime critiche che entrano nella produzione di quasi 107 miliardi di euro, legati alla fornitura di Palladio (35%), Rodio (33%), Platino (28%) e Alluminio primario (11%). È quanto emerge ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - L'Italia è aapprovvigionamento di(CRM - Critical Raw Materials) essenziali per lo sviluppo di settori ritenuti strategici per l'economia del Paese. La produzione industriale italiana dipende, infatti, per 564 miliardi di euro (pari a circa undel Pil al 2021) dall'importazione diextra-Ue. Uno scenario aggravato anche dall'attuale contesto di conflitto russo-ucraino in quanto l'Italia risulta esposta verso la Russia perche entrano nella produzione di quasi 107 miliardi di euro, legati alla fornitura di Palladio (35%), Rodio (33%), Platino (28%) e Alluminio primario (11%). È quanto emerge ...

