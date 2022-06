Vladimir Putin con l'occhio nero? "Ora tutto torna": lo strano 'vizietto' dello zar (Di mercoledì 15 giugno 2022) La guerra in Ucraina oggi, mercoledì 15 giugno, è entrata nel suo 112esimo giorno. E da altrettanti giorni, si rincorrono voci più o meno impazzite sul Vladimir Putin, il presidente russo che ha voluto questa guerra, che ha ordinato la sanguinosa invasione di Kiev. Malato, pazzo, in fase terminale, tremolante, irascibile, piegato dal dolore, afflitto da un cancro incurabile e chi più ne ha più ne metta. E ora, sullo zar, ecco piovere altre indiscrezioni, nuove teorie, quelle del professor Michael Clarke, esperto di guerra al King's College di Londra, il quale ha detto la sua nel dibattito su Putin ipocondriaco oppure malato cronico. Come sta il presidente russo? Ci sono delle malattie contro cui sta combattendo? Per certo, lo zar viaggia sempre accompagnato da una equipe di medici, che non si affrancano mai da lui, ha premesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) La guerra in Ucraina oggi, mercoledì 15 giugno, è entrata nel suo 112esimo giorno. E da altrettanti giorni, si rincorrono voci più o meno impazzite sul, il presidente russo che ha voluto questa guerra, che ha ordinato la sanguinosa invasione di Kiev. Malato, pazzo, in fase terminale, tremolante, irascibile, piegato dal dolore, afflitto da un cancro incurabile e chi più ne ha più ne metta. E ora, sullo zar, ecco piovere altre indiscrezioni, nuove teorie, quelle del professor Michael Clarke, esperto di guerra al King's College di Londra, il quale ha detto la sua nel dibattito suipocondriaco oppure malato cronico. Come sta il presidente russo? Ci sono delle malattie contro cui sta combattendo? Per certo, lo zar viaggia sempre accompagnato da una equipe di medici, che non si affrancano mai da lui, ha premesso ...

