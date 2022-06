Verso gli Assoluti di atletica | Tortu | “Voglio testarmi nei 100 metri”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Filipposarà in pista nei 100a Rieti per i campionati italianiil prossimo 25 giugno. "Gareggiare a Rieti è sempre un'emozione. Qui abbiamo organizzato due edizioni della Fastweb Cup ed è una pista a cui sono particolarmente legato" le parole dello sprinter azzurro, oro olimpico della 4×100 a Tokyo. "Ho voglia diancora in gara su un 100prima della partenza per gli Stati Uniti, dove mi aspetta un periodo di allenamento prima dell'inaugurazione dei Mondiali", conclude. (Ansa). (foto@Colombo/Fidal)