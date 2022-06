Tassonomia, primo stop del Parlamento europeo a gas e nucleare (Di mercoledì 15 giugno 2022) In una riunione congiunta della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare di martedì 14 giugno, i deputati hanno adottato un’obiezione alla proposta della Commissione di includere specifiche attività energetiche nucleari e a gas fossile nell’elenco delle attività economiche ecosostenibili coperte dalla cosiddetta Tassonomia dell’UE, con 76 voti contro 62 voti e 4 astensioni. I deputati riconoscono il ruolo del nucleare e del gas fossile nel garantire un approvvigionamento energetico stabile durante la transizione verso un’economia sostenibile. Ritengono tuttavia che le norme di vaglio tecnico proposte dalla Commissione, nel suo regolamento delegato, a sostegno della loro inclusione non rispettino i criteri per le attività economiche ecosostenibili di cui all’articolo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 15 giugno 2022) In una riunione congiunta della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare di martedì 14 giugno, i deputati hanno adottato un’obiezione alla proposta della Commissione di includere specifiche attività energetiche nucleari e a gas fossile nell’elenco delle attività economiche ecosostenibili coperte dalla cosiddettadell’UE, con 76 voti contro 62 voti e 4 astensioni. I deputati riconoscono il ruolo dele del gas fossile nel garantire un approvvigionamento energetico stabile durante la transizione verso un’economia sostenibile. Ritengono tuttavia che le norme di vaglio tecnico proposte dalla Commissione, nel suo regolamento delegato, a sostegno della loro inclusione non rispettino i criteri per le attività economiche ecosostenibili di cui all’articolo ...

