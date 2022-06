Stranger Things: le nuove immagini del volume 2 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Rilasciate le nuove immagini Nelle ultime ore, Netflix ha rilasciato le prime immagini del volume 2 della quarta stagione di Stranger Things. volume che include gli ultimi 2 episodi (scritti e diretti dai Duffer Brothers) disponibili dall’1° luglio. Leggi anche: Stranger Things: ecco il teaser della seconda parte della quarta stagione L’episodio 8 avrà una durata di 1 ora e 25 minuti, mentre l’episodio 9 durerà 2 ore e 20 minuti, per un epico finale di stagione di quasi 4 ore. Sinossi Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Rilasciate leNelle ultime ore, Netflix ha rilasciato le primedel2 della quarta stagione diche include gli ultimi 2 episodi (scritti e diretti dai Duffer Brothers) disponibili dall’1° luglio. Leggi anche:: ecco il teaser della seconda parte della quarta stagione L’episodio 8 avrà una durata di 1 ora e 25 minuti, mentre l’episodio 9 durerà 2 ore e 20 minuti, per un epico finale di stagione di quasi 4 ore. Sinossi Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In ...

