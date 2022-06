Stefano Montanari e la teoria del vaiolo delle scimmie scelto per «terrorizzare gli imbecilli» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Circola un video dove Stefano Montanari, personaggio apprezzato negli ambienti No vax, propone la sua visione riguardo al vaiolo delle scimmie. La clip mostra tre minuti di intervento tratti da un’intervista più ampia trasmessa sul canale YouTube 100 giorni da leoni, dove però non vengono forniti maggiori elementi a prova della sua narrazione. Sostanzialmente, Montanari invita a non «sbaciucchiare le scimmie», facendo pensare a un “complotto” volto a gonfiare il fenomeno sanitario, appositamente per testare la predisposizione delle persone a crederci. Montanari parla proprio di «informazioni psichiatriche», che le case farmaceutiche raccoglierebbero scegliendo una malattia «grottescamente ridicola». Per chi ha fretta: I casi di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) Circola un video dove, personaggio apprezzato negli ambienti No vax, propone la sua visione riguardo al. La clip mostra tre minuti di intervento tratti da un’intervista più ampia trasmessa sul canale YouTube 100 giorni da leoni, dove però non vengono forniti maggiori elementi a prova della sua narrazione. Sostanzialmente,invita a non «sbaciucchiare le», facendo pensare a un “complotto” volto a gonfiare il fenomeno sanitario, appositamente per testare la predisposizionepersone a crederci.parla proprio di «informazioni psichiatriche», che le case farmaceutiche raccoglierebbero scegliendo una malattia «grottescamente ridicola». Per chi ha fretta: I casi di ...

